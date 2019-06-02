Kolombiya'da Comic Con fuarı
55 dakika önce
Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki kongre ve fuar merkezi Corferias'ta düzenlenen Comic Con (Çizgi Roman) fuarı renkli görüntülere sahne oldu.
Kolombiya
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:42 Kaynak: AA
'nın başkenti Bogota'daki kongre ve fuar merkezi Corferias'ta düzenlenen Comic Con (Çizgi Roman) fuarı renkli görüntülere sahne oldu. Çizgi roman, video oyunlarının sergilenmesinin yanında birçok ürünün satıldığı fuarda bazı katılımcılar roman animasyonları, video oyunları, film ve televizyon alanlarındaki kahramanlara ait makyaj ve kostümleri ile dikkat çekti.
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