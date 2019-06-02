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Kolombiya'da Comic Con fuarı

55 dakika önce

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki kongre ve fuar merkezi Corferias'ta düzenlenen Comic Con (Çizgi Roman) fuarı renkli görüntülere sahne oldu.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki kongre ve fuar merkezi Corferias'ta düzenlenen Comic Con (Çizgi Roman) fuarı renkli görüntülere sahne oldu. Çizgi roman, video oyunlarının sergilenmesinin yanında birçok ürünün satıldığı fuarda bazı katılımcılar roman animasyonları, video oyunları, film ve televizyon alanlarındaki kahramanlara ait makyaj ve kostümleri ile dikkat çekti.
Kolombiya'da Comic Con fuarı
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:42 Kaynak: AA
Kolombiya, Kültür Sanat
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