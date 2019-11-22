Son Dakika Haberleri: Kolombiya'da devam eden genel grevde tansiyon yükseliyor
Son Dakika Güncel Kolombiya'da devam eden genel grevde tansiyon yükseliyor - Son Dakika

Kolombiya'da devam eden genel grevde tansiyon yükseliyor

6 saat önce

Kolombiya'da ülke çapında başlayan genel grevde polis ve greve katılanlar arasındaki çatışmalar büyüyor.

Kolombiya'da devam eden genel grevde tansiyon yükseliyor, System.String[]

Kolombiya'da ülke çapında başlayan genel grevde polis ve greve katılanlar arasındaki çatışmalar büyüyor. 7'si polis olmak üzere çok sayıda yararlı olduğu belirtildi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota başta olmak üzere, hükümetin vergi reformuna karşı başlayan genel grev ülke çapında hükümet karşıtı protestolara dönüştü. Polis ile eylemciler arasında tansiyon yükselirken, Cali şehrinde iş saatleri dışında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Eylemlere, işçi sendikaları, öğrenci örgütleri ve STK'ların katıldığı bildirildi. Polis eylemcilere karşı biber gazı ile müdahale etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Eylemcinin gözaltına alınma anı

-Protestolardan görüntüler

-Detaylar


Kolombiya, Hükümet, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanlığı'na ilişkin yeni düzenlemeler teklifi komisyonda kabul edildi! Emniyet'te köklü değişiklikler olacak
Rum yönetiminden 6 gün sonra gelen KKTC bayrağı açıklaması: Yakanları araştıracağız Polis müdahale etti, göstericiler tabutları bırakıp kaçtı İstanbul'da film sahnelerini aratmayan dolandırıcılık olayı kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 17:34:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kolombiya'da devam eden genel grevde tansiyon yükseliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]