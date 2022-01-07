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Kolombiya'da devlet başkanı adayı Gustavo Petro, seçim kampanyasına Barselona'dan başladı - Son Dakika

Kolombiya'da devlet başkanı adayı Gustavo Petro, seçim kampanyasına Barselona'dan başladı

07.01.2022 22:33
Kolombiya'da devlet başkanı adayı Gustavo Petro, seçim kampanyasına Barselona'dan başladı

Kolombiya'da 27 Mayıs'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde sol partilerin ittifakının (El Foro de Sao Paulo) adayı olan Gustavo Petro, uluslararası alanda ilk seçim kampanyasını İspanya'nın Barselona kentinde yaptı.

Kolombiya'da 27 Mayıs'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde sol partilerin ittifakının (El Foro de Sao Paulo) adayı olan Gustavo Petro, uluslararası alanda ilk seçim kampanyasını İspanya'nın Barselona kentinde yaptı.

"Tarihi değiştir" sloganıyla seçim kampanyasını başlatan Petro, "seçimi kazanmaları halinde kurulacak yeni hükümetin öncelikli hedefinin Kolombiya'nın iklim değişikliği ile mücadelede öncü bir ülke olmasını sağlamak" olacağını söyledi.

"Uyuşturucu trafiğiyle, marjinallikle hiçbir bağlantısı olmayan, dünyadaki sosyal hareketlerle ittifaklar üzerine, yaşam politikaları üzerine kurulu bir politika yürüteceğiz." diyen Petro, "insanlığa ölüm değil yaşam yolları açacak ve bunun mücadelesini verecek uluslararası tarihi bir pakt için çalışacaklarını" ifade etti.

Diğer yandan Barselona Belediye Başkanı Ada Colau tarafından kabul edilen Petro'nun seçim kampanyasına, Katalonya özerk yönetimin hükümetindeki koalisyon ortağı Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partisinin lideri ve ayrılıkçı girişimlerden dolayı hüküm giyen Oriol Junqueras'ın da katılması dikkati çekti.

ABD ve Venezuela'dan sonra dünyada en çok Kolombiyalı göçmeninin yaşadığı üçüncü ülke İspanya (513 bin) olurken, Petro'nun Barselona'dan sonra Madrid'de de bir seçim mitingi yapacağı bildirildi.

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Barselona, Kolombiya, İspanya, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kolombiya'da devlet başkanı adayı Gustavo Petro, seçim kampanyasına Barselona'dan başladı - Son Dakika
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