Kolombiya'da devlet başkanı adayları belli oldu - Son Dakika
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Kolombiya'da devlet başkanı adayları belli oldu

14.03.2022 08:00
Kolombiya'da devlet başkanı adayları belli oldu

Kolombiya'da halk, Kongre üyelerini seçmek ve devlet başkanı adaylarını belirlemek için sandığa gitti.

Kolombiya'da halk, Kongre üyelerini seçmek ve devlet başkanı adaylarını belirlemek için sandığa gitti.

Sandık başında yapılan oylamada solcu Gustavo Petro, oyların 80,51'ini alarak Tarihsel Pakt koalisyonu adayları arasında birinci sırayı elde etti.

Kolombiya İçin Ekip koalisyonu adayı Fico Gutierrez, oyların 54,16'sını alarak birinci olurken, Umut Merkezi koalisyonu adayı Sergio Fajardo ise yüzde 33,44 ile birinci sırayı alarak 29 Mayıs'ta düzenlenecek Devlet Başkanlığı seçiminde aday olmaya hak kazandılar.

Ülkede dün düzenlenen Kolombiya Kongresi seçimlerinde sol partilerden oluşan Tarihsel Pakt koalisyonu oyların yüzde 14,29'unu alarak Senato'daki birinci parti oldu.

Sandıkların yüzde 96,60'ının açılmasının ardından gelen sonuçlara göre, Senato'da ikinciliği yüzde 13,47 ile sağ partilerden Kolombiya Muhafazakar Partisi, üçüncülüğü ise Kolombiya Liberal Partisi yüzde 12,65 ile aldı.

Senato'da dördüncülüğü yüzde 12,30'la Yeşil İttifak Koalisyonu ve Umut Merkezi alırken, eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe Velez'in liderliğini yaptığı sağ parti Demokratik Merkez yüzde 11,47 ile beşinci, bir başka sağ parti Radikal Değişim Partisi yüzde 9,68'le altıncı ve Ulusal Birlik Sosyal Partisi ya da daha çok kullanılan ismiyle U Partisi oyların yüzde 8,89'u ile yedinci sırada kaldı.

Temsilciler Meclisi'nde oy dağılımı

Kolombiya Kongresi'nin ikinci kanadı Temsilciler Meclisi'nde de yine birinciliği Tarihsel Pakt koalisyonu yüzde 15,75 ile, ikinciliği Kolombiya Liberal Partisi yüzde 14,25, üçüncülüğü ise Kolombiya Muhafazakar Partisi yüzde 12,47 ile aldı.

Temsilciler Meclisi için sandıkların yüzde 74'ü açılırken, Demokratik Merkez yüzde 9,72 ile dördüncü, Radikal Değişim Partisi yüzde 8,52 ile beşinci, U Partisi yüzde 8,43 ile altıncı, Yeşil İttifak Koalisyonu ve Umut Merkezi ise yüzde 6,62 ile yedinci oldu.

Barış anlaşması sayesinde 5 üyesini Senato'ya yollayacak olan ve ismini FARC olarak değiştiren "COMUNES" yüzde 0,19 civarında oy aldı.

Katılım yüzde 44,22'lerde kaldı

Kayıtlı seçmen sayısının 38 milyonu aştığı ülkede, yaklaşık 17 milyon Kolombiyalının sandık başına gitmesiyle katılım oranı yüzde 44,22'lerde kaldı.

Kolombiya'daki devlet başkanlığı seçiminin ilk turu 29 Mayıs'ta yapılacak. Hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerine çıkamaması durumunda 19 Haziran'da seçimin ikinci turu düzenlenecek.

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Kaynak: AA

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