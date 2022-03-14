Kolombiya'da devlet başkanı adayları belli oldu - Son Dakika
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Kolombiya'da devlet başkanı adayları belli oldu

14.03.2022 14:42

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Petro destekçileri Destekçilerin kutlaması Gustavo Petro'nun konuşması Kolombiya'da halk, Kongre üyelerini seçmek ve devlet başkanı adaylarını belirlemek için sandığa gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Petro destekçileri

Destekçilerin kutlaması

Gustavo Petro'nun konuşması

Kolombiya'da halk, Kongre üyelerini seçmek ve devlet başkanı adaylarını belirlemek için sandığa gitti.

Sandık başında yapılan oylamada solcu Gustavo Petro, oyların 80,51'ini alarak Tarihsel Pakt koalisyonu adayları arasında birinci sırayı elde etti. Açıklanan sonuçlar sonrası Petro, destekçilerine hitaben bir konuşma yaptı.

Kolombiya'da devlet başkanı adayları belli oldu
Kolombiya'da devlet başkanı adayları belli oldu
Kolombiya'da devlet başkanı adayları belli oldu

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Kolombiya, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kolombiya'da devlet başkanı adayları belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kolombiya'da devlet başkanı adayları belli oldu - Son Dakika
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