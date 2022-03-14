Kolombiya'da devlet başkanı adayları belli oldu - Son Dakika

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Petro destekçileri

Destekçilerin kutlaması

Gustavo Petro'nun konuşması

Kolombiya'da halk, Kongre üyelerini seçmek ve devlet başkanı adaylarını belirlemek için sandığa gitti.

Sandık başında yapılan oylamada solcu Gustavo Petro, oyların 80,51'ini alarak Tarihsel Pakt koalisyonu adayları arasında birinci sırayı elde etti. Açıklanan sonuçlar sonrası Petro, destekçilerine hitaben bir konuşma yaptı.