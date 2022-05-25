Kolombiya'da devlet başkanlığı seçimleri - Ekonomist David Duarte - Son Dakika
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Kolombiya'da devlet başkanlığı seçimleri - Ekonomist David Duarte

25.05.2022 10:08

Kolombiya'da 29 Mayıs'ta düzenlenecek devlet başkanlığı birinci tur seçimi öncesi adayların kapanış kampanyası sona erdi.

Kolombiya'da 29 Mayıs'ta düzenlenecek devlet başkanlığı birinci tur seçimi öncesi adayların kapanış kampanyası sona erdi.

Ülkenin çeşitli kentlerinde organize edilen mitinglerde halka seslenen adaylar, seçmenlere sandığa gitmesi çağrısında bulundu.

Son anketlere göre seçimin favorisi olarak gösterilen Tarihsel Pakt koalisyonu adayı solcu Gustavo Petro, başkent Bogota'daki Plaza de Bolivar meydanında halka seslendi.

Pazar günü yapılacak seçimlerde zaferden emin olduklarını söyleyen Petro, "Ülkeyi yönetenlerin bu tembelliğine son vermeliyiz. Şiddet sonsuza kadar devam edemez." dedi.

Kolombiya İçin Ekip koalisyonu adayı sağcı Fico Gutierrez ise ülkenin en büyük ikinci kenti Medellin'de yaptığı konuşmada, eğitimin önemine işaret ederek, "Gençleri suç örgütlerinden kurtaracağız. 400 bin öğrenci burs ve teşviklerden yararlanacak. Düşük gelirli aileler için ücretsiz eğitim imkanı sağlayacağız." diye konuştu.

Yolsuzlukla Mücadele İdarecileri Birliği adayı Rodolfo Hernandez de Santander yönetim bölgesinde düzenlediği mitingde, yolsuzlukla kararlı şekilde mücadele edeceklerini belirterek, "Hırsızları kamu yönetiminden kesin olarak çıkartacağız." ifadelerini kullandı.

Umut Merkezi koalisyonu adayı Sergio Fajardo ise Bogota'daki ticari işletmeleri ziyaret ederek, "Bogota sokaklarını aldık, eğitim ve yeniliklerle, bölgedeki fırsatlarla yolsuzluğu yenmek için sevinçle buradayız." dedi.

Ülkede 29 Mayıs'ta yapılacak devlet başkanlığı 1.tur seçimlerinde hiçbir adayın yüzde 50'ye ulaşamaması durumunda, seçimin ikinci turu 19 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Kolombiya'da devlet başkanlığı seçimleri - Ekonomist David Duarte
Kolombiya'da devlet başkanlığı seçimleri - Ekonomist David Duarte
Kolombiya'da devlet başkanlığı seçimleri - Ekonomist David Duarte
Kolombiya'da devlet başkanlığı seçimleri - Ekonomist David Duarte

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Kaynak: AA

Kolombiya, Pazar, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da devlet başkanlığı seçimleri - Ekonomist David Duarte - Son Dakika


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