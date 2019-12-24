Kolombiya'da Dilan Cruz için anma töreni düzenlendi - Son Dakika

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Kolombiya'da Dilan Cruz için anma töreni düzenlendi
6 saat önce
Bogota'da hükümet karşıtı gösterilerde, toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD'dan bir polisin attığı göz yaşartıcı gaz kapsülünün kafasına isabet etmesiyle ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dilan Cruz için ölümünden bir ay sonra anma töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:50 Kaynak: AA
Bogota'da hükümet karşıtı gösterilerde, toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD'dan bir polisin attığı göz yaşartıcı gaz kapsülünün kafasına isabet etmesiyle ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dilan Cruz için ölümünden bir ay sonra anma töreni düzenlendi.
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