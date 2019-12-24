Kolombiya'da Dilan Cruz için anma töreni düzenlendi - Son Dakika
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Kolombiya'da Dilan Cruz için anma töreni düzenlendi

6 saat önce

Bogota'da hükümet karşıtı gösterilerde, toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD'dan bir polisin attığı göz yaşartıcı gaz kapsülünün kafasına isabet etmesiyle ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dilan Cruz için ölümünden bir ay sonra anma töreni düzenlendi.

Bogota'da hükümet karşıtı gösterilerde, toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD'dan bir polisin attığı göz yaşartıcı gaz kapsülünün kafasına isabet etmesiyle ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Dilan Cruz için ölümünden bir ay sonra anma töreni düzenlendi.

Kolombiya'da Dilan Cruz için anma töreni düzenlendi

Hükümet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:50 Kaynak: AA
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