Kolombiya'da ekonomik hareketlilik için ürünlerdeki satış vergisi kaldırıldı - Son Dakika
Kolombiya'da ekonomik hareketlilik için ürünlerdeki satış vergisi kaldırıldı
Kolombiya'da koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yaşanan ekonomik durgunluğu yeniden canlandırmak için ürünlerdeki satış vergileri kaldırıldı.
Kolombiya'da koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla yaşanan ekonomik durgunluğu yeniden canlandırmak için ürünlerdeki satış vergileri kaldırıldı. Bogota'da alışveriş hareketliliği yaşandı, vatandaşlar bazı mağazalar önünde kuyruk oluşturdu.
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20.06.2020 17:27:14. #1.13#
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