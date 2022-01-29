Kolombiya'da ELN ile eski FARC üyeleri arasındaki çatışma yüzlerce kişiyi yerinden etti - Son Dakika

Kolombiya'da, bir süredir silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) üyeleri ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensupları arasında çıkan çatışma nedeniyle yüzlerce kişi yerinden oldu.

Kolombiya ile Venezuela sınırı boyunca çatışan tarafların, birbirlerine üstünlük kurmak için yer yer yıpratıcı saldırılarda bulunması, bölgede yaşayanların evlerini terk etmesine yol açıyor.

Kolombiya Ombudsman Ofisi Başkanı Carlos Camargo, Vichada yönetim bölgesine bağlı Puerto Carreno kentinde yerinden edilmiş kişileri ziyaret etti ve yetkililerden insanları korumak için daha fazla çaba göstermesini istedi.

İki silahlı grubun çatışmalarından kaçan 1486 kişi ise Arauca kentine göç etmek zorunda kaldı.

34 kişi hayatını kaybetti

ELN ile eski FARC üyeleri arasında devam eden çatışmalarda 34 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Yerel makamlara göre, ELN ve FARC muhalifleri, uyuşturucu kaçakçılığı işinde anlaşamadıkları için çatışma meydana geliyor.

Kolombiya ve Venezuela'dan karşılıklı suçlamalar

Kolombiya, yasa dışı silahlı grupların komşu ülke Venezuela tarafından finanse edildiği ve korunduğu suçlamasında bulunurken, Venezuela tarafı ise Kolombiya'nın şiddeti körüklediğini belirtmişti.

FARC'ın eski yöneticisi Luciano Marin, 29 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, devletin barış anlaşmasına ihanet ettiğini savunarak yeniden silahlanacaklarını söylemişti.

FARC yarım yüzyılın ardından silahı bırakmıştı

FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran 2017'de elindeki son silahı da Birleşmiş Milletlere (BM) törenle teslim etmişti.

ELN

Kolombiya'nın kırsal bölgelerinde etkili olan ve 2 binden fazla mensubunun bulunduğu düşünülen ELN, daha önce silah bırakan FARC'ın ardından ülkedeki en etkin örgüt olarak öne çıkıyor.