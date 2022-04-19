Kolombiya'da eski FARC mensubu silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika
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Kolombiya'da eski FARC mensubu silahlı saldırıda öldürüldü

19.04.2022 07:44
Kolombiya'da eski FARC mensubu silahlı saldırıda öldürüldü

Kolombiya'nın Meta yönetim bölgesinde, barış anlaşmasıyla silah bırakan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Kolombiya'nın Meta yönetim bölgesinde, barış anlaşmasıyla silah bırakan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyesi silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Barış anlaşmasıyla ismini FARC olarak değiştiren "COMUNES" partisi Başkanı Rodrigo Londono, açıklamasında, eski FARC üyesi Yolima Perez Olaya'nın öldürülmesini kınadı.

Hükümete cinayetleri durdurma çağrısı yapan Londono, "Onunla birlikte, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin kayıtsız bakışları önünde cezasız bir şekilde öldürülen bir kadın imzacı var." ifadesini kullandı.

COMUNES partisi de Twitter hesabından olaya tepki göstererek, "34 yaşındaki Perez, Mesetas kasabasında bugün şafak vakti evinde ölündü bulundu." dedi.

306 FARC üyesi öldürüldü

Barış için Özel Yargı Alanı (JEP), barış anlaşmasının imzalanmasından bu yana 11'i kadın olmak üzere 306 eski FARC üyesinin öldürüldüğünü bildirdi.

Ülkede, Kasım 2016'da FARC ile devlet arasında imzalanan "barış anlaşmasından" bu yana, eski FARC mensupları suikastların hedefi oluyor.

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Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri, Kolombiya, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kolombiya'da eski FARC mensubu silahlı saldırıda öldürüldü - Son Dakika


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