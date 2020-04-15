Kolombiya'da eski militanlardan Kovid-19 salgınıyla mücadeleye destek - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Kolombiya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde eski militanların maske yapımına katıldığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Kolombiya Misyon Şefi Carlos Ruiz Massieu, BM Güvenlik Konseyine yaptığı açıklamada, Kolombiya'da Kovid-19 salgınının toplum liderlerine, insan hakları savunucularına ve eski militanlara yönelik şiddeti durdurmadığını, geçen haftalarda 3 toplum lideri ve üç eski militanın öldürüldüğünü söyledi.

Massieu, öte yandan Ulusal Yeniden Entegre Etme Konseyinin, ay başında 22 eski militanın öncülüğünde bir tekstil kooperatifi dahil üç yeni müşterek projeyi onayladığını ifade etti.

BM Kolombiya Misyon Şefi, 11'i kadın 22 eski militanın Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında maske üretmeye başladığını, eski militanların kurduğu 8 diğer kooperatifin de maske yapım sürecine katkı sağladığını dile getirdi.

Carlos Ruiz Massieu, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile 2016'da imzalanan barış anlaşmasından bu yana öldürülen eski militan sayısının 195'e çıktığını belirterek, hükümete "toplum liderleri, insan hakları savunucuları ve eski militanları korumak için gereken tüm önlemleri uygulama" çağrısında bulundu.

Kolombiya'da silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) da mart sonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçici ateşkes ilan etmişti.

ELN isyancıları, ateşkes kararında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çağrısının etkili olduğunu bildirmişti.