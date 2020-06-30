Kolombiya'da evsizler için gıda yardımı ve tıbbi destek

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Evsizlerin yaşadağı bölgeden detaylar

Ateş ölçümü yapılması

Gıda ve maske yardımı yapılması

Bronx Ziyafet Vakfı yöneticisi Orlando Beltrán ile röportaj

Evsizlerden Mauricio Rico ile röportaj Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler kapsamında uzun süredir devam eden karantina uygulaması, sokaklarda yaşayan evsizleri de olumsuz etkiliyor. Pandemi nedeniyle artan risk altındaki evsiz nüfus temiz su, sabun ve tıbbi bakıma erişmede sorun yaşıyor. Başkentte yüzden fazla evsize Kovid-19 bulaştığı bilinirken, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan "Banquete del Bronx"un (Bronx Ziyafeti) ve kurucusu Orlando Beltran, sokağa çıkma yasağı başladığı günden bu yana gıdaya ve tıbbi yardıma ihtiyaç duyan evsizlerin sesine kulak veriyor.