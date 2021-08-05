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Kolombiya'da FARC'a ait 67 kilogram patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika

Kolombiya'da FARC'a ait 67 kilogram patlayıcı ele geçirildi

05.08.2021 23:39
Kolombiya'da FARC'a ait 67 kilogram patlayıcı ele geçirildi, System.String[]

Kolombiya'da başkent Bogota'ya saldırı düzenlemeyi planlayan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) isyancılarına ait 67 kilogram patlayıcıya ele geçirildi.

Kolombiya'da başkent Bogota'ya saldırı düzenlemeyi planlayan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) isyancılarına ait 67 kilogram patlayıcıya ele geçirildi.

Kolombiya'da olası bir terör saldırısı engellendi. Güvenlik güçleri, başkent Bogota'ya saldırı düzenlemeyi planlayan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetleri (FARC) isyancılarına ait 67 kilogram patlayıcıya ele geçirdi.

Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano yaptığı açıklamada, planlanan saldırının 2016 yılında Kolombiya hükümeti ile barış anlaşması yapmayı reddeden ve FARC'ın muhalif eski üyeleri tarafından planlandığını bildirdi. Saldırı emrinin ise "El Paisa" olarak da bilinen Hernan Dario Velasquez tarafından verildiğini aktaran Molano, "İstihbaratımız Bagota şehrine terör saldırısı düzenlenmesi amacıyla patlayıcı pentolit getirilmesi planını tespit etti" dedi.

Kolombiya polisi tarafından yapılan açıklamada ise operasyonda 1 erkek ve 1 kadının patlayıcıları 6 rulo kumaşın içinde saklarken yakalandığı ifade edildi. Yetkililer, bu materyalin ülkenin güneyindeki Narino bölümündeki Ipiales'ten Ekvador uyruklu insan tacirleri ve onların suç ortakları tarafından satın alındığını ve bir kurye şirketi aracılığıyla gönderildiğini belirtti.

Yetkililer, yakalananlardan birinin 2003 yılına kadar FARC üyesi olan ve terhis edildikten sonra yakalanan ve uyuşturucu kaçakçılığı ve ağır cinayetten 7 yıl hapis cezasına çarptırılan José Duberman Rojas olduğunu açıkladı.

Kolombiya Polis Şefi General Jorge Luis Vargas yaptığı açıklamada, "Patlayıcının örnekleri, bu patlayıcının diğer terör faaliyetlerinde kullanılanlara benzer özelliklere sahip olup olmadığını belirlemek için ABD'deki FBI kuruluşunun sahip olduğu örneklerle karşılaştırılmak üzere alındı" dedi.

Vargas ayrıca, Bogota şehrinde düzenlenmeye çalışılan saldırı talimatının Venezuela'daki El Paisa tarafından verildiğini yineleyerek, Kolombiya hükümetinin El Paisa'nın tutuklanmasına yol açacak bilgi için 3 milyar pesoya (769 bin dolar) kadar teklif edeceğini hatırlattı.

(Saim Sevinç/İHA)

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri, Kolombiya, Devrimci, Saldırı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kolombiya'da FARC'a ait 67 kilogram patlayıcı ele geçirildi - Son Dakika


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