Kolombiya'da Farc Destekçileri Gösteri Düzenledi
1 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Protestodan detaylar -Kolombiyalı Jaime Garcia ile röportaj BOGOTA - Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) destekçileri ve çeşitli sosyal örgütlerden yüzlerce kişi, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin Hükümet ve FARC'ın imzaladığı barış anlaşmasının uygulamalarından...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Protestodan detaylar
-Kolombiyalı Jaime Garcia ile röportaj
BOGOTA - Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) destekçileri ve çeşitli sosyal örgütlerden yüzlerce kişi, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin Hükümet
ve FARC'ın imzaladığı barış anlaşmasının uygulamalarından Özel Barış Hukuku'nda (JEP) reform yapılmasını önermesinin ardından başkent Bogota'da protesto gösterisi düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:58 Kaynak: AA
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