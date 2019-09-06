Son Dakika Haberleri: Kolombiya'da gece kulübünde zemin çöktü 6 yaralı
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Kolombiya'da gece kulübünde zemin çöktü 6 yaralı

1 saat önce

Kolombiya'da gece kulübünde zemin çöktü 6 yaralıKolombiya, (DHA)- Kolombiya'da bir gece kulübünde zemin çöktü ve 30 kişi boşluğa düştü.

Kolombiya'da gece kulübünde zemin çöktü 6 yaralı

Kolombiya, (DHA)- Kolombiya'da bir gece kulübünde zemin çöktü ve 30 kişi boşluğa düştü. Olayda 6 kişi yaralandı. O anlar, içeride eğlenen kişiler tarafından kaydedildi.

Olay, Bogota şehrinde bulunan Costa Brava isimli gece kulübünde meydana geldi. 80 kişi kapasiteye sahip gece kulübünde olay anında 200 kişi olduğu bildirildi. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, insanların zıplayarak dans ettiği ve bir süre sonra 25 metrekarelik bir alanın çöktüğü görüldü. 30 kişi boşluğa düşerken, 6 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis tarafından yapılan incelemede yaralanan 2 kişinin 18 yaşından küçük olduğu duyuruldu.

Kolombiya, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:36 Kaynak: DHA
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