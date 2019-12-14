Kolombiya'da Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi - Son Dakika
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Kolombiya'da Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi

7 saat önce

Okçular Vakfı Spor Kulübü sporcuları Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi düzenledi.

Okçular Vakfı Spor Kulübü sporcuları Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi düzenledi.

Geleneksel Türk Okçuluğu, "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine" kabul edildiği Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras 14. Hükümetlerarası Komite Toplantısında düzenlenen gösteriyle ziyaretçilerle buluştu.

Okçular Vakfı Spor Kulübü sporcuları Kübra Balaban ve Mehmet Keskin, toplantının gerçekleştirildiği Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Agora Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte bu alandaki hünerlerini sergiledi.

Birçok ülkeden toplantıya katılan temsilcilerin yanı sıra kongre merkezinde bulunan Kolombiyalılarca merakla seyredilen gösteride katılımcılara zihgir armağan edildi.

Geleneksel Türk yayı ve okuna ilişkin bilgi alan ziyaretçiler yay ve oku yakından incelemeyi, fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi.

Gösterinin ardından AA muhabirine konuşan Balaban, Geleneksel Türk Okçuluğunun "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine" kabul edilmesinden dolayı mutlu olduklarını söyledi. 4 yıldır Geleneksek Türk Okçuluğu yaptığını kaydeden Balaban, "Bu mirası yaşamaya, yaşatmaya ve dünyaya duyurmaya devam edeceğiz." dedi.

Listeye Geleneksel Türk Okçuluğunun kabul edilmesiyle büyük gurur yaşadıklarını belirten Mehmet Keskin ise bu kabulün gerçekleştiği ana şahit olmaktan dolayı da ayrıca sevincinin katlandığını ifade etti.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın ev sahipliği yaptığı UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras 14. Hükümetlerarası Komite Toplantısında Geleneksel Türk Okçuluğu "İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine" girmiş ve bu alanda Türkiye'nin 18. unsuru olarak kaydedilmişti.

Türkiye, 2003'te ilan edilen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'ne 2006'da taraf olmuştu.

Kolombiya'da Geleneksel Türk Okçuluğu gösterisi

Okçular Tekkesi, Kolombiya, Balaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 06:19 Kaynak: AA
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