Kolombiya'da genel grev

Grev yapan protestocuların drone görüntüsü

Protestocuların ellerinde pankartlar ve sloganlar eşiliğinde yürümesi

Polisin aldığı güvenlik önlemleri

Polisin basın mensuplarına göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmesi BOGOTA - Kolombiya'da çeşitli sektörlerin genel grev kararı almasıyla, binlerce kişinin katıldığı ve 7 polisin yaralandığı hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor. Başkent Bogota başta olmak üzere, ülkenin çeşitli şehirlerinde işçi sendikaları, öğrenci örgütleri, yerli topluluklar ve yüzlerce STK'nin çağrısıyla binlerce kişi genel grev kapsamında Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetini protesto ediyor. Taş ve molotofkokteyli atan göstericilere Kolombiya çevik kuvvet polisi ESMAD da göz yaşartıcı gaz ile müdahale ediyor.