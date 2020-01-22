Kolombiya'da genel grev protestolarında göstericilerle polis çatıştı - Son Dakika

Kolombiya'da genel grev çerçevesinde ülke çapında protestolar yapılırken, başkent Bogota'da göstericilerle polisin çatışması sonucu 8 kişi yaralandı, 86 gösterici gözaltına alındı.

Nüfusu 49 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, 21 Kasım 2019'dan bu yana 4 kez greve giden ülkenin en büyük sendikası Kolombiya Birleşik İşçi Merkezinin (CUT) yeniden ilan ettiği bir günlük genel grev nedeniyle başta Bogota olmak üzere Medellin, Cali, Barranquilla ve Cartagena gibi büyük şehirler ve birçok kentte hükümet karşıtı konser, yürüyüş ve miting düzenlendi.

Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleriyle (FARC) yapılan barış anlaşmasının tam uygulanmadığı iddiaları ve toplum liderlerine suikastlerin devam etmesi dolayısıyla hoşnutsuz olan ve Devlet Başkanı Ivan Duque yönetiminin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikalarına itiraz eden binlerce Kolombiyalının katıldığı protestoların çoğu olaysız geçti.

Ancak büyük şehirler ve Bogota'nın bazı bölgelerinde çoğunluğu öğrencilerden oluşan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar çıktı.

Başkentte konser ve çatışma yan yana

Yürüyüş, miting ve konserlerle 20 farklı noktada eylem yapılan Bogota'nın tarihi merkezi, 26. ve 13. Cadde ile Suba ilçesi, göstericiler ve polisin saatler süren çatışmasına sahne oldu.

Bolivar Meydanı'nda greve destek veren yerel sanatçıların düzenlediği konser olaysız geçerken, çoğunluğu öğrencilerden oluşan göstericiler meydanın bitişiğindeki 7. Cadde'yi barikatlarla kapatma girişiminde bulundu.

Polisler, taş, molotof kokteyli ve havai fişek atan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarının yanı sıra su sıkarak müdahale etti.

Yaklaşık 5 saat süren ve Adalet Sarayı ile çevredeki iş yerlerinin de zarar gördüğü olaylarda bazı göstericiler gözaltına alındı.

Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez, yaptığı açıklamada, kent genelindeki protestolardan yalnızca 4'üne müdahale edildiğini söyledi.

Olaylarda 1'i polis 8 kişinin yaralandığını ve 86 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Lopez, 37 otobüsün saldırıya uğradığını, 15 metrobüs durağının da tahrip edildiğini belirtti.

Genel grev Kasım 2019'da başlamıştı

Kolombiya'da son aylarda farklı bölgelerde düzenlenen protesto gösterileri, 21 Kasım 2019'da ilan edilen ilk genel grevle başlamıştı.

Yer yer polisle göstericiler arasında gerginlik ve çatışmaların yaşandığı olaylarda 5 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında polislerin de bulunduğu bine yakın kişi yaralanmıştı.?

Farklı gruplarla diyalog halindeki hükümetle müzakere masasına birkaç gün önce oturan sendikalar, özelleştirmelerden vazgeçilmesi, son 3 yılda öğrenciler ve yerlilerle varılan mutabakatlara sadık kalınması, barış anlaşmasının uygulanması, toplum liderleri ve muhtarlara yönelik suikastler karşısında adım atılması, göstericilere yönelik şiddet uygulamakla suçlanan Kolombiya Polisi Toplumsal Olaylara Müdahale Birimi ESMAD'ın lağvedilmesi, emeklilik ve ücretlerle ilgili yasa tasarısının geri çekilmesi ve vergilerin hafifletilmesi gibi taleplerde bulunuyor.