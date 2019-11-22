Son Dakika Haberleri: Kolombiya'da genel grev protestolarında 3 ölü, 122 yaralı
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Kolombiya'da genel grev protestolarında 3 ölü, 122 yaralı

6 saat önce

Kolombiya'da çeşitli sektörlerin genel grev kararı almasının ardından binlerce kişinin katıldığı hükümet karşıtı protestolarda, 3 kişi öldü, 122 kişi yaralandı.

Kolombiya'da genel grev protestolarında 3 ölü, 122 yaralı, System.String[]

Kolombiya'da çeşitli sektörlerin genel grev kararı almasının ardından binlerce kişinin katıldığı hükümet karşıtı protestolarda, 3 kişi öldü, 122 kişi yaralandı.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, işçi sendikaları, öğrenci grupları, çeşitli yerli topluluklar ve yüzlerce STK'nin çağrısıyla alınan genel grev kararının ardından başkent Bogota başta olmak üzere birçok şehirde hükümet karşıtı protestolar düzenlendi.

Dün başlayan gösterilere katılanlar, Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetini protesto etti. Eylemlerde, 3 kişi öldü, 122 kişi yaralandı.

Bugünkü eylemlere sendikalar, işçiler ve öğrenciler ile farklı grupların katılmasıyla protestolar büyüdü. Ulusal Grevin, Kolombiya'da 1977'deki grevden bu yana en geniş çaplı gösteriler olduğu belirtiliyor.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo, düzenlediği basın toplantısında, gösterilerde iki kişinin Buenaventura kentinde, diğerinin de Candelaria'daki yağma olaylarının ortasında kalması sonucu öldüğünü belirterek, 122 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Trujillo, iki gündür devam eden protestolarda 98 kişinin gözaltına alındığını, 207 kişinin de polis merkezine götürülerek ifadelerinin alındığını söyledi.

Kitlesel gösteriler sırasında polisin aşırı güç kullanımınına yönelik 11 ayrı soruşturma başlatılacağının altını çizen Trujillo, görevi kötüye kullananlar hakkında gerekenlerin yapılacağını belirtti.

Trujillo, ülke çapında toplu taşıma araçları ve kamu malına zarar verenlere karşı yetkililerle iş birliği içinde hareket edeceklerini vurgulayarak, önlemlerin alınacağını kaydetti.

Yetkililer, gösterilerde 37 polisin yaralandığını, güvenlik güçlerinin kamusal düzeni sağlamak için operasyonlar düzenlediğini açıkladı.

Hükümet, genel grev nedeniyle dün tüm kara ve deniz sınırlarını geçici süreliğine kapatmıştı.

Ülkede geçen yıl birkaç ay süren ve zaman zaman şiddete dönüşen gösterilerde 8 kişi yaralanmış, 65 kişi gözaltına alınmıştı.

Kolombiya, Trujillo, Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:30 Kaynak: AA
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