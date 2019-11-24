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Kolombiya'da genel grev protestolarında üçüncü gün
6 saat önce
Kolombiya'da işçi sendikaları, öğrenci grupları, çeşitli yerli topluluklar ve yüzlerce STK'nin çağrısıyla alınan genel grev kararının ardından başkent Bogota başta olmak üzere birçok şehirde Devlet Başkanı Ivan Duque hükümeti karşıtı protestolar üçüncü gününde de devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:51 Kaynak: AA
Kolombiya'da işçi sendikaları, öğrenci grupları, çeşitli yerli topluluklar ve yüzlerce STK'nin çağrısıyla alınan genel grev kararının ardından başkent Bogota başta olmak üzere birçok şehirde Devlet Başkanı Ivan Duque hükümeti karşıtı protestolar üçüncü gününde de devam ediyor. Göstericilere Kolombiya çevik kuvvet polisi ESMAD da göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.
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