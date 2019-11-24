Son Dakika Haberleri: Kolombiya'da genel grev protestolarında üçüncü gün
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Kolombiya'da genel grev protestolarında üçüncü gün

6 saat önce

Kolombiya'da işçi sendikaları, öğrenci grupları, çeşitli yerli topluluklar ve yüzlerce STK'nin çağrısıyla alınan genel grev kararının ardından başkent Bogota başta olmak üzere birçok şehirde Devlet Başkanı Ivan Duque hükümeti karşıtı protestolar üçüncü gününde de devam ediyor.

Kolombiya'da işçi sendikaları, öğrenci grupları, çeşitli yerli topluluklar ve yüzlerce STK'nin çağrısıyla alınan genel grev kararının ardından başkent Bogota başta olmak üzere birçok şehirde Devlet Başkanı Ivan Duque hükümeti karşıtı protestolar üçüncü gününde de devam ediyor. Göstericilere Kolombiya çevik kuvvet polisi ESMAD da göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Kolombiya'da genel grev protestolarında üçüncü gün

Kolombiya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:51 Kaynak: AA
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