Kolombiya'da genel karantina öncesi hareketlilik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kolombiya'da genel karantina öncesi hareketlilik - Son Dakika

Kolombiya'da genel karantina öncesi hareketlilik

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 kişinin öldüğü, 378 kişide de virüsün tespit edildiği Kolombiya'da genel karantina uygulaması başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 kişinin öldüğü, 378 kişide de virüsün tespit edildiği Kolombiya'da genel karantina uygulaması başladı. Karantina uygulaması başlamadan önce yüzlerce Kolombiyalı Bogota'ya girmek için çalışırken, kontrol noktalarında kayıt işlemleri yapıldı.

Kolombiya'da genel karantina öncesi hareketlilik

Kolombiya, Karantina, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:21 Kaynak: AA

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