Kolombiya'da genel karantina öncesi hareketlilik - Son Dakika

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Kolombiya'da genel karantina öncesi hareketlilik
6 saat önce
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 kişinin öldüğü, 378 kişide de virüsün tespit edildiği Kolombiya'da genel karantina uygulaması başladı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 kişinin öldüğü, 378 kişide de virüsün tespit edildiği Kolombiya'da genel karantina uygulaması başladı. Karantina uygulaması başlamadan önce yüzlerce Kolombiyalı Bogota'ya girmek için çalışırken, kontrol noktalarında kayıt işlemleri yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:21 Kaynak: AA
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