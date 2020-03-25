Kolombiya'da genel karantina uygulanmaya başlandı - Son Dakika
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Kolombiya'da genel karantina uygulanmaya başlandı

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 kişinin öldüğü, 378 kişide de virüsün tespit edildiği Kolombiya'da genel karantina uygulaması başladı.

Kolombiya'da genel karantina uygulanmaya başlandı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 kişinin öldüğü, 378 kişide de virüsün tespit edildiği Kolombiya'da genel karantina uygulaması başladı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin 21 Mart'ta duyurduğu ve 13 Nisan'a kadar sürecek genel karantina bugün itibarıyla başladı.

Ülkede karantina süresi boyunca her aileden yalnızca bir kişi, alışveriş ve diğer ihtiyaçlar için dışarı çıkabilecek.

Yaşlılar ve çocukların dışarı çıkması sınırlandırılacak, ancak refakatçi eşliğinde çıkabilecek.

Zorunlu haller dışında sokağa çıkanlar ya da kurallara riayet etmeyenlere cezai işlem uygulanacak.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter hesabından yaptığı açıklamalarda, önleyici ve zorunlu karantina uygulaması için halka dayanışma çağrısında bulundu.

Duque, "Bu sürecin, karantina ile bitmeyeceğini göz önünde bulundurmalıyız. Çünkü virüs oradadır ve bununla mücadele etmek zorundayız. Bu süreçten ülke olarak güçlenmiş bir şekilde çıkacağız. Salgını dirlik içinde hep beraber yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki temel ihtiyaç maddelerinin ihracatının sınırlandırılacağını belirten Duque, ülke genelinde zorunlu önleyici izolasyon tedbirlerinin uygulanacağını kaydetti.

Kolombiya Devlet Başkanı Duque, 21 Mart'ta ülkede karantina uygulanacağını açıklamış, ülkenin başkenti Bogota'da 20- 23 Mart tarihlerinde karantina tatbikatı yapılmıştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan ülkede şu ana kadar 378 Kovid-19 vakası görüldü, virüs nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya, 21 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:20 Kaynak: AA

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