Kolombiya'da göstericiler polisle çatıştı - Son Dakika
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Kolombiya'da göstericiler polisle çatıştı

38 dakika önce

Barikat kuran, taş ve molotof kokteyli atan göstericilerden görüntüler Polislerin göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları atmaları Göstericilerin polislere taş atması Polislerin su sıkarak müdahale etmesi Kolombiya'da işçi sendikalarının ilan ettiği genel grev çerçevesinde birçok kesimin...

Barikat kuran, taş ve molotof kokteyli atan göstericilerden görüntüler

Polislerin göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları atmaları

Göstericilerin polislere taş atması

Polislerin su sıkarak müdahale etmesi Kolombiya'da işçi sendikalarının ilan ettiği genel grev çerçevesinde birçok kesimin katılımıyla ülke çapında protesto gösterileri ve yürüyüşler düzenlendi. Binlerce Kolombiyalının farklı bölgelerdeki yürüyüşlerine ev sahipliği yapan Bogota'nın tarihi merkezinde göstericiler ve polis arasında uzun süren arbedeler yaşandı. Polis ekipleri, barikat kuran, taş ve molotof kokteyli atan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarının yanı sıra su sıkarak müdahale etti.

Kolombiya'da göstericiler polisle çatıştı

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:43 Kaynak: AA
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