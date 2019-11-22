Kolombiya'da göstericilere polis müdahalesi

Kolombiya'da çeşitli sektörlerin genel grev kararı almasıyla, binlerce kişinin katıldığı ve 7 polisin yaralandığı hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Kolombiya basınında çıkan haberlerde, Başkent Bogota başta olmak üzere, ülkenin çeşitli şehirlerinde işçi sendikaları, öğrenci örgütleri, yerli topluluklar ve yüzlerce STK'nin çağrısıyla binlerce kişi genel grev kapsamında Devlet Başkanı Ivan Duque hükümetini protesto ediyor.

Bogota'da protestocular, farklı bölgelerden harekete geçerek kentin tarihi merkezindeki Bolivar Meydanı'na kadar yürüdü.

Göstericilerin ana yolları çöp konteynırlarıyla kapatması sonucu ulaşımda büyük aksaklıklar yaşanıyor.

Taş ve molotofkokteyli atan göstericilere Kolombiya çevik kuvvet polisi ESMAD da göz yaşartıcı gaz ile müdahale ediyor.

Başkentte şiddet eylemleri nedeniyle 30'dan fazla otobüs (transmilenyo) hizmet veremiyor.

Cali'de sokağa çıkma yasağı

Cali Belediye Başkanı Maurice Armitge, yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı ve şiddet eylemlerinin görüldüğü Cali'de yerel saat ile 19.00 ila 06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini açıkladı.

Cali'deki gösterilerde yerel basına yansıyan görüntülerde bazı marketlerin yağmalandığı ortaya çıktı.

Olaylarda 7 polisin yaralandığı belirtildi.

Ülkede geçen yıl birkaç ay süren ve zaman zaman şiddete dönüşen gösterilerde 8 kişi yaralanmış, 65 kişi gözaltına alınmıştı. Kolombiya hükümeti bugün başlayan genel grev nedeniyle bütün kara ve deniz sınırlarını geçici süreliğine kapatma kararı vermişti.