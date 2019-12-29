Kolombiya'da hakkında soruşturma açılan Kara Kuvvetleri Komutanı görevi bıraktı - Son Dakika
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Kolombiya'da hakkında soruşturma açılan Kara Kuvvetleri Komutanı görevi bıraktı

6 saat önce

Kolombiya'da verdiği talimatların sivil ölümlerine yol açıp açmadığını belirlemek için hakkında soruşturma açılan Kara Kuvvetleri Komutanı Nicacio de Jesus Martinez görevi bıraktı.

Kolombiya'da hakkında soruşturma açılan Kara Kuvvetleri Komutanı görevi bıraktı, System.String[]

Kolombiya'da verdiği talimatların sivil ölümlerine yol açıp açmadığını belirlemek için hakkında soruşturma açılan Kara Kuvvetleri Komutanı Nicacio de Jesus Martinez görevi bıraktı.

Ülke basınındaki haberlere göre Martinez'in ailevi sebeplerle görevden ayrıldığını duyuran Devlet Başkanı Ivan Duque, General Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda'nın Kara Kuvvetlerinin başına getirildiğini belirtti.

Martinez hakkındaki soruşturma

Martinez ile bazı sivil ve askeri yetkililer hakkında, mayıs ayında uluslararası basında birkaç gün arayla yayımlanan haberlerin ardından, emirlerinin sivillerin ölümüne neden olup olmadığını belirlemek için soruşturma açılmıştı.

Uluslararası basındaki haberler

Soruşturmalardan birkaç gün önce The New York Times'ta yayımlanan bir haberde askerlere, operasyonlarda mutlak sonuç almaları ve neticeleri artırmaları yönünde verilen emirlerin sivilleri riske attığı ortaya çıkarılmış, AP'nin yayımladığı başka bir haberde ise Martinez'in, 2005 yılında sivillerin katledilmesi ile ilişkili olduğu öne sürülmüştü.

Terörle mücadele çerçevesinde istihbarat alınan kişilere yapılan ödemelere ilişkin belgeleri elde ettiğini belirten AP, Martinez'in yaptığı ödemelerin bazılarının sivil ölümlerinden ve haraç almaktan sorumlu asker ve paramiliterlere gittiğini iddia etmişti.

Salih Zeki Çolak, Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:34 Kaynak: AA
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