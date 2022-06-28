Kolombiya'da hapishanede isyan çıktı! 49 mahkum yanarak yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Kolombiya'da hapishanede isyan çıktı! 49 mahkum yanarak yaşamını yitirdi

28.06.2022 16:39
Kolombiya'da hapishanede isyan çıktı! 49 mahkum yanarak yaşamını yitirdi

Kolombiya'da bir hapishanede isyan çıktı. 200 mahkumun katıldığı olayda, gardiyan engeliyle karşılaşan mahkumlar yatakları ateşe verdi. Çıkan yangında 49 mahkum hayatını kaybetti. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque olaya ilişkin açıklamasında, "Bu korkunç durumu açıklığa kavuşturmak için soruşturma talimatı verdim" ifadesini kullandı.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın güneybatısındaki Tulua kentindeki bir hapishanede isyan çıktı. Ulusal Cezaevleri Müdürü Tito Castellanos, isyanda 49 mahkumun hayatını kaybettiğini açıkladı. "Bu trajik ve feci bir olay" diyen Castellanos, hapishanede toplam bin 267 mahkum bulunduğunu belirtti.

"KORKUNÇ DURUMU AÇIKLIĞA KAVUŞTURMAK İÇİN TALİMAT VERDİM"

Portekiz'e ziyaret gerçekleştiren Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Tulua, Valle del Cauca'daki hapishane olayından dolayı üzgünüz. Tito Castellanos ile temas halindeyim ve bu korkunç durumu açıklığa kavuşturmak için soruşturma talimatı verdim" dedi.

MAHKUMLAR YATAKLARI ATEŞE VERMİŞ

Kolombiya medyasının yetkililere dayandırdığı habere göre mahkumlar cezaevinden kaçmaya çalıştı. Gardiyanlar kaçışı engellemeye çalıştığı sırada mahkumlar yataklarını ateşe verdi ve ölenlerin çoğu yanarak yaşamını yitirdi. Diğerlerinin cesetlerinde ise şiddet belirtilerine rastlandı. Yangının çıktığı koğuşta yaklaşık 200 kişinin bulunduğu belirtildi. Tulua itfaiye sözcüsü de yaptığı açıklamada, "Çok sayıda yatağın yandığını belirledik ve şu ana kadar yaklaşık 50 kişi sağlık merkezlerine götürüldü" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Kolombiya, Portekiz, Mahkum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kolombiya'da hapishanede isyan çıktı! 49 mahkum yanarak yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kolombiya'da hapishanede isyan çıktı! 49 mahkum yanarak yaşamını yitirdi - Son Dakika
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