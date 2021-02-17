Kolombiya'da, Kovid-19 hastalarının bulunduğu hastanelerde ve yoğunluğun olduğu aşılama merkezlerindeki yer sıkıntılarına çözüm olarak şişirilebilir üniteler geliştirildi.
Kolombiya'da, Kovid-19 hastalarının bulunduğu hastanelerde ve yoğunluğun olduğu aşılama merkezlerindeki yer sıkıntılarına çözüm olarak şişirilebilir üniteler geliştirildi. Başkent Bogota'daki La Salle Üniversitesi'nin LAB-LAHC Mimarlık programı kapsamında geliştirilen şişirilebilir kubbeli izolasyon üniteleri, sağlık personelinin hastalar ile uzak bölgelerde kurulan alanlarda da ilgilenebilmesini sağlıyor.
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17.02.2021 09:54:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kolombiya'da hastanelerdeki yatak sıkıntısına çözüm olarak şişirilebilir üniteler geliştirildi - Son Dakika