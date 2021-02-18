İnek hastaneye daldı: 1 yaralı - Son Dakika

Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu

Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı

Kolombiya'da bir hastanenin bekleme odasına dalan ve paniğe neden olan inek, köşeye sıkıştırdığı 1 kişiyi yaraladı.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın Antioquia bölgesindeki San Rafael Hastanesinde bir inek hastaneye daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir anda bekleme odasına giren ineğin randevu için bekleyen hastalara saldırdığı görüldü. O anlarda büyük panik yaşanırken, inek köşeye sıkıştırdığı 1 kişiyi yaraladı. İneğin darbelerini alan kadının saniyelerce yerde çırpındığı kameraya yansıdı. Yaralı kadını kurtarmak için çevredekilerin büyük çaba harcadığı görüldü.

Yaşanan korku dolu olayın ardından inek bir süre sonra alanı terk ederken, sahibinin özür dilemek için hastaneye geldiği belirtildi.

(İHA)