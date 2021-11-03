Kolombiya'da heyelan: 11 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

- Kolombiya'da heyelan: 11 ölü, 10 yaralı

BOGOTA - Kolombiya'nın Narino eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı heyelan nedeniyle 11 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Kolombiya'nın güneybatısındaki Narino eyaletine bağlı Mallama kırsalında yoğun yağışlar heyelanı beraberinde getirdi. Bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Kolombiya Ulusal Afet Yönetim Kurumu tarafından yapılan açıklamada, heyelan sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı bildirildi. Ayrıca 15-20 kişiden haber alınamadığı, iki yapının da heyelanın etkisiyle yıkıldığı ifade edildi.

Kolombiya'nın dağlık bölgelerinde özellikle yağışlı mevsimlerde heyelan yaygın olarak görülüyor. Yamaçlarda inşa edilen evler, heyelan nedeniyle özellikle risk altında bulunuyor.