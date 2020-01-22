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Kolombiya'da hükümet karşıtı göstericilerle polis çatıştı
6 saat önce
Kolombiya'da genel grev protestolarında göstericilerle polis çatıştı.
Kolombiya'da genel grev protestolarında göstericilerle polis çatıştı. Başkent Bogota'daki şiddet olaylarında 1'i polis 8 kişi yaralandı, 86 gösterici gözaltına alındıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:03
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