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Kolombiya'da hükümet karşıtı göstericilerle polis çatıştı
6 saat önce
Kolombiya'da genel grev protestolarında göstericilerle polis çatıştı. Başkent Bogota'daki şiddet olaylarında 1'i polis 8 kişi yaralandı, 86 gösterici gözaltına alındı
Kolombiya'da genel grev çerçevesinde ülke çapında protestolar yapılırken, başkent Bogota'da göstericilerle polisin çatışması sonucu 8 kişi yaralandı, 86 gösterici gözaltına alındı.
Nüfusu 49 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, 21 Kasım 2019'dan bu yana 4 kez greve giden ülkenin en büyük sendikası Kolombiya Birleşik İşçi Merkezinin (CUT) yeniden ilan ettiği bir günlük genel grev nedeniyle başta Bogota olmak üzere Medellin, Cali, Barranquilla ve Cartagena gibi büyük şehirler ve birçok kentte hükümet karşıtı konser, yürüyüş ve miting düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:03
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