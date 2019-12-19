Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor - Son Dakika

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Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Göstericilerin yürüyüşünden görüntüler Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bir süredir devam eden genel grev protestoları çerçevesinde yürüyüş düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:57 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Göstericilerin yürüyüşünden görüntüler Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bir süredir devam eden genel grev protestoları çerçevesinde yürüyüş düzenlendi. Kolombiya'da Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış anlaşmasının tam olarak uygulanmaması ile hükümetin ücretler ve emeklilikle ilgili planladığı değişikliklere tepkiler devam ediyor.
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