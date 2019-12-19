Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor - Son Dakika

Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Göstericilerin yürüyüşünden görüntüler Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bir süredir devam eden genel grev protestoları çerçevesinde yürüyüş düzenlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Göstericilerin yürüyüşünden görüntüler Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bir süredir devam eden genel grev protestoları çerçevesinde yürüyüş düzenlendi. Kolombiya'da Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış anlaşmasının tam olarak uygulanmaması ile hükümetin ücretler ve emeklilikle ilgili planladığı değişikliklere tepkiler devam ediyor.

Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

Kolombiya, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması
İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! 4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü

Son Dakika Haberleri
06:42 Mısır'da tren kazası: 6 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
06:34 Temsilciler Meclisi NAFTA'nın yerini alacak yeni ticaret anlaşmasını onayladı - Son Dakika
06:30 ABD'nin BM Büyükelçisi Craft'tan İranlı mevkidaşına "başsağlığı" dileği - Son Dakika
05:14 Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı 46 uzman yardımcısı alacak - Son Dakika
04:52 Fas ile Fransa arasında 9 anlaşma imzalandı - Son Dakika
23:38 Marmara Üniversitesi'nden Şehir Üniversitesi açıklaması - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 06:51:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]