Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar 10. gününde devam ediyor - Son Dakika

Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı kitlesel gösteriler düzenleyen binlerce kişi, başkent Bogota olmak üzere birçok kentte yürüyüşler düzenledi.

Gösterilerin merkezi Bogota'nın farklı noktalarında toplanan öğrenci grupları ve yerli temsilcilerden oluşan onlarca kişi, barışçıl şekilde hükümet karşıtı sloganlar atarak tepkilerini bir kez daha dile getirdi.

Ulusal Parkta toplanan yerli gruplar, kendilerine has müzik tarzlarıyla son zamanlarda yerli liderlere yönelik artan cinayet ve baskılara tepki gösterdi.

Bogota'nın kurucusu olarak kabul edilen ve 15. yüzyılda Güney Amerika'da araştırmalar yapan İspanyol kaşif Gonzalo Jimenez de Quesada heykeli yerli gruplarca devrildi.

Öğrenciler yolu trafiğe kapattı

Ulusal Park'tan çıkan öğrenci grupları, kentin en işlek caddesini trafiğe kapatıp kilometrelerce sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptı.

Hükümetten, eğitime daha fazla bütçe ayırmasını isteyen öğrenciler, ayrıca polisin, protestolarda göstericilere yönelik tavrını slogan ve pankartlarla duyurmaya çalıştı.

Cali'de göstericiler ile polis arasında gerginlik yaşandı

Ülkenin 3. büyük şehri Cali'de yolu trafiğe kapatan onlarca kişi, araçların geçişine izin vermezken hükümetin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi politikalarını protesto etti.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, polis ile protestocu gruplar arasında çıkan olaylarda durumu ciddi olan yaralıların olduğu öne sürüldü.

Devlet Başkanı Ivan Duque'nin, 2 Mayıs'ta, gösteriler nedeniyle ölü ve yaralıların artması üzerine vergi reformu yasa tasarısını geri çektiklerini ilan etmesine rağmen, sokaklardaki eylemler artarak devam ediyor.

Ölü sayısı 26'ya çıkmıştı

Kolombiya Ombudsman Ofisi'nden en son yapılan açıklamada, 28 Nisan'da genel grev ile başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısının 24'ten 26'ya çıktığı duyurulmuştu.

Şu ana kadar alınan 145 kayıp vakasından 55'inin bulunduğu, 90 kişi için ise araştırmanın devam ettiği bildirilmişti.