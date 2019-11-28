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Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor
6 saat önce
Bolivar meydanında toplanan protestocular Hippie Park'ta bir araya gelen müzisyenler Müzisyenlerden oluşan protestocuların enstrümanlarını çalması BOGOTA - Kolombiya'da işçi sendikaları, öğrenci grupları, çeşitli yerli topluluklar ve yüzlerce STK'nin çağrısıyla alınan genel grev kararının...
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:43 Kaynak: AA
Bolivar meydanında toplanan protestocular
Hippie Park'ta bir araya gelen müzisyenler
Müzisyenlerden oluşan protestocuların enstrümanlarını çalması BOGOTA - Kolombiya'da işçi sendikaları, öğrenci grupları, çeşitli yerli topluluklar ve yüzlerce STK'nin çağrısıyla alınan genel grev kararının ardından başkent Bogota başta olmak üzere birçok şehirde hükümet karşıtı protestolar yedinci gününde de devam ediyor. Bogota'nın Bolivar meydanında toplanan halk gösteri düzenledi. Çoğunluğu müzisyenlerden oluşan göstericiler ise Hippie Park'ta bir araya geldi.
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