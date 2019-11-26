Son Dakika Haberleri: Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolarda yaralanan genç öldü
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Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolarda yaralanan genç öldü

6 saat önce

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Devlet Başkanı Ivan Duque hükümeti karşıtı protestolarda yaralanan 18 yaşındaki Dilan Cruz yaşamını yitirdi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Devlet Başkanı Ivan Duque hükümeti karşıtı protestolarda yaralanan 18 yaşındaki Dilan Cruz yaşamını yitirdi. Cruz için tedavi gördüğü San Ignacio Hastanesi önüne protestocular tarafından çiçekler ve notlar bırakıldı.

Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolarda yaralanan genç öldü

Kolombiya, Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:40 Kaynak: AA
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