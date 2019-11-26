Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolarda yaralanan genç öldü

Kolombiya'nın başkenti Bogota'daki Devlet Başkanı Ivan Duque hükümeti karşıtı protestolarda yaralanan 18 yaşındaki Dilan Cruz yaşamını yitirdi. Cruz için tedavi gördüğü San Ignacio Hastanesi önüne protestocular tarafından çiçekler ve notlar bırakıldı.