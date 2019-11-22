Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolarda 3 kişi öldü

Kolombiya'da hükümetin vergi reformuna karşı başlayan grevle birlikte işçi sendikaları, öğrenci örgütleri ve sivil toplum kuruluşları sokağa döküldü. Ülke genelindeki eylemlerde 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kolombiya'nın başkenti Bogota başta olmak üzere, ülke genelinde başlayan protestolarda 3 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki eylemlere yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı iddia edildi. Kolombiyalı protestocular vergi reformuna karşı ulusal grev başlattı. Hükümet yetkilileri, değişikliklerin çalışma grupları ile istişare edilerek gerçekleşeceğini iddia ediyor. Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo, hayatını kaybedenlerden 2 kişinin Buenaventura kentinde, diğerinin ise Candelaria kasabasında olduğunu söyledi. Trujillo protestolarda şimdiye kadar 98 kişinin gözaltına alındığını, 122 göstericinin ve 151 güvenlik personelinin yaralandığını bildirdi. Trujillo, "Bu şiddetli eylemlerde güvenlik güçleri, protestocuların kendilerine taş ve sopa atmasıyla saldırganlığa maruz kalıyor" dedi. Bogota Belediye Başkanı Enrique Penalosa ise, otobüs duraklarının ve kamu binalarının saldırıya uğradığını, başkentte en az 6 milyon dolarlık zarar olduğunu ifade etti.

'ONLARI DUYUYORUZ'

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, protesto gösterileriyle ilgili, "Kolombiyalılar konuşuyor. Onları duyuyoruz. Sosyal diyalog bu hükümetin ana ilkesi olmuştur" ifadelerini kullandı. Şiddetin meşrulaştırılamayacağını vurgulayan Duque, "Özel mülke yapılan yağma ve saldırılar tahammül edilemez. Şiddeti kınıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Protestocuların slogan atması

-Protestocuların yürüyüşü

-Polisin biber gazıyla müdahalesi

-Polisin bir kadın göstericiye tekme atması

-Protestocuların davul çalarak dans etmesi