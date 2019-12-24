Kolombiya'da iç çatışmada öldürülen sivillerin naaşları, kimsesizler mezarlıklarında aranıyor - Son Dakika
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Kolombiya'da iç çatışmada öldürülen sivillerin naaşları, kimsesizler mezarlıklarında aranıyor

6 saat önce

Kolombiya'da, askerlerce terör örgütü üyesi gibi gösterilerek öldürülen kişilerin aranması için devlet kurumları arasında ortak mekanizma kurulması istendi.

Kolombiya'da iç çatışmada öldürülen sivillerin naaşları, kimsesizler mezarlıklarında aranıyor, System.String[]

Kolombiya'da, askerlerce terör örgütü üyesi gibi gösterilerek öldürülen kişilerin aranması için devlet kurumları arasında ortak mekanizma kurulması istendi.

Ülkede, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ve diğer silahlı sol örgütlerle mücadeleye ağırlık verildiği dönemde, terörle mücadeleyi başarılı göstermek ve kazanç sağlamak için terörist gibi gösterilerek öldürülen yüzlerce sivilin naaşı, eski askerlerin itirafları doğrultusunda kimsesizler mezarlıklarında aranıyor.

Kolombiya kamuoyunda "falso positivo" (sahte kelle) olarak adlandırılan olayla ilgili gerçek kişilerin davalarına bakan Başsavcılık, FARC ile yapılan barış anlaşmasının uygulama unsurlarından Özel Barış Yargısı (JEP) mahkemelerinden, bu konuda devlet kurumları arasında ortak bir mekanizma oluşturulmasını ve itirafçıların korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Askerler itiraf etmişti

JEP'te, ağustosta yapılan duruşmalarda, bazı eski askerler, ülkenin kuzeybatısındaki Antioquia'ya bağlı Dabeiba kasabasındaki bir mezarlığa, FARC mensubu gibi gösterilerek öldürülen kişilerin gömüldüğünü itiraf etmişti.

Adli Tıp Kurumu, Dabeiba'da yaklaşık 50 mezarda birkaç gün önce sona eren fethi kabir işlemlerine ilişkin ilk sonuçların yeni yılda alınacağını duyurmuştu.

Kolombiya'da FARC ve diğer silahlı sol örgütlerle mücadeleye ağırlık verilen eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe Velez döneminde bazı askerler, terörle mücadeleyi başarılı göstermek ve kazanç sağlamak için yüzlerce sivili terörist gibi göstererek öldürmüş, ortaya çıkan skandal Kolombiya kamuoyunda "sahte kelle" olarak adlandırılmıştı.

Ülkede, 2006-2008'de katledilen bu kişilerin yanı sıra sağcı paramiliter gruplar ile FARC ve diğer sol örgütlerce öldürülenlerin gömüldüğü en az 20 kimsesizler mezarı ya da halen yeri bilinmeyen toplu mezarların bulunduğu düşünülüyor.

Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:16 Kaynak: AA
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