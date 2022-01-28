Kolombiya'da içi uyuşturucu dolu 20 bin Hindistan cevizi ele geçirildi - Son Dakika

Kolombiya'da içleri sıvı haldeki kokain ile doldurulmuş yaklaşık 20 bin Hindistan cevizinin ele geçirildiği bildirildi.

ABD basınında çıkan haberlere göre, Kolombiya Başsavcılığından yapılan açıklamada, İtalya'nın Cenova şehrine hareket eden bir nakliye konteynerine dün Cartagena Limanı'nda el konulduğu belirtildi.

Konteynerde bulunan 19 bin 780 Hindistan cevizinin sıvı hale getirilmiş kokain ile doldurulduğu tespit edildi.

Olay yeri uzmanları, uyuşturucu tacirlerinin Hindistan cevizinin kendi doğal suyunu titizlikle çıkartarak yerine elde ettikleri sıvı haldeki kokaini enjekte ettiklerini aktardı.