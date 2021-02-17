Kolombiya'da ilk Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika

Kolombiya'da ilk Kovid-19 aşısı yapıldı

17.02.2021 22:01
Kolombiya'da ilk Kovid-19 aşısı yapıldı, System.String[]

Kolombiya'da ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in BioNTech firmasıyla, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşı, bir başhemşireye yapıldı.

Kolombiya'da ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in BioNTech firmasıyla, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşı, bir başhemşireye yapıldı.

Sucre yönetim bölgesine bağlı Sincelejo kentinde, üniversite hastanesindeki yoğun bakım ünitesinde çalışan 46 yaşındaki Veronica Machado, ülkede Kovid-19 aşısı yapılan ilk kişi oldu.

Aşı töreninde konuşan Devlet Başkanı Ivan Duque, salgına karşı ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, "Yaklaşık 1 yıldan bu yana virüse karşı sürdürdüğümüz savaşta, sağlık kahramanlarımız bu mücadelenin birer sembolüdür." ifadesini kullandı.

Duque, amaçlarının 30 gün içinde 1 milyondan fazla Kolombiyalının aşılanmasını sağlamak olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fernando Ruiz de salgınla mücadelede önemli bir aşamaya geldiklerini vurgulayarak, "Bu savaşı kazanmada, aşı güvenli ve etkilidir. Kovid-19'u yenmek için ilerlemeye devam etmeliyiz." dedi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya'da bugüne kadar 2 milyon 202 bin 598 kişide görülen Kovid-19 nedeniyle 57 bin 949 kişi hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya, Pfizer, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kolombiya'da ilk Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika


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