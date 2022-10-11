Kolombiya'da Julia Kasırgası ve sellerden binlerce kişi etkilendi - Son Dakika
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Kolombiya'da Julia Kasırgası ve sellerden binlerce kişi etkilendi

11.10.2022 04:16
Kolombiya'da Julia Kasırgası ve sellerden binlerce kişi etkilendi

Kolombiya'da Julia Kasırgası ve şiddetli yağışların yol açtığı sellerden binlerce kişi olumsuz etkilendi.

Kolombiya'da Julia Kasırgası ve şiddetli yağışların yol açtığı sellerden binlerce kişi olumsuz etkilendi.

La Guajira yönetim merkezine bağlı Riohacha, Uribia ve Manaure kentlerinde, tropik fırtına olarak doğan ve 1. derecede kasırgaya dönüşen Julia, hasara neden oldu.

Olağanüstü hal durumunun devam ettiği kentlerde, evleri sular altında kalan halk, yetkililerden acilen yiyecek ve içme suyu istedi.

Yetkililer, sellerden etkilenen aileler için ilk etapta 50 tonluk insani yardım malzemesinin başkent Bogota'dan hava yoluyla bölgeye gönderildiğini duyurdu.

Yerel basında çıkan haberlerde, evleri sular altında kalan aileler, sellerde her şeylerini kaybettiklerini belirterek yardım çağrısında bulunuyor.

Cumhurbaşkanından adalara ziyaret

Öte yandan Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Julia Kasırgası'nın vurduğu San Andres ve Providencia adalarını ziyaret etti.

Petro, adalarda bazı evlerin yıkıldığını, 200 kadar evin ise çatısının uçtuğunu belirterek nihai raporun tamamlanmasının ardından zararın netleşeceğini söyledi.

Sığınakların kullanılmamasından yakınan Petro, adalarda daha dayanıklı çatılara sahip mimari sistemlerin olması gerektiğini vurguladı.

San Andres ve Providencia adalarını Kasım 2020'de vuran Iota Kasırgası da ciddi hasara yol açmış, Providencia'nın altyapısının yüzde 98'ini tahrip etmişti.

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Kaynak: AA

Kolombiya, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da Julia Kasırgası ve sellerden binlerce kişi etkilendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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