Kolombiya'da kaçakçılıktan kurtarılan hayvanlar - Son Dakika
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Kolombiya'da kaçakçılıktan kurtarılan hayvanlar

22.07.2022 13:31

Hayvanat bahçesindeki kurtarılan hayvanlar Kolombiya'nın Cundinamarca eyaletine bağlı San Antonio kentindeki Santa Cruz Kuruluşu, hayvan kaçakçılığından ve sirklerden kurtarılan birçok türdeki hayvana ev sahipliği yapıyor.

Hayvanat bahçesindeki kurtarılan hayvanlar Kolombiya'nın Cundinamarca eyaletine bağlı San Antonio kentindeki Santa Cruz Kuruluşu, hayvan kaçakçılığından ve sirklerden kurtarılan birçok türdeki hayvana ev sahipliği yapıyor. Dünyadaki en fazla biyolojik çeşitliliğe sahip ülkelerden biri olan Kolombiya'da, 467 tür memeli, 1,768 tür kuş, 609 tür amfibi ve 475 tür sürüngen bulunuyor. Uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığından sonra maymun, kaplumbağa ve sürüngen hayvanlar başta olmak üzere çeşitli türdeki hayvanların kaçakçılığı ülkenin dördüncü büyük endüstrisi haline gelmiş durumda.

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Kaynak: AA

Santa Cruz, Kolombiya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kolombiya'da kaçakçılıktan kurtarılan hayvanlar - Son Dakika

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