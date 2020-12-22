Kolombiya'da kahve üreticileri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da kahve üreticileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesine bağlı Barbosa kasabasında yaşayan kahve üreticileri, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Kahve üreticisi İsrael Barrera, haber kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Koronavirüs yasaklarında polislerin ilk iftarı", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal", spor kategorisinde de Mustafa Öztür'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları" fotoğrafına oy verdi.

Diğer kahve üreticisi Eduardo Garcia da haber kategorisinde İmtiyaz Khan'nın "Koronavirüs Hindistan'da", yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'nin "Mendereslerde yaz ve kış", spor kategorisinde de Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Fotoğraflarda mekan ve insan bütünlüğü çok etkileyici"

Üretici Barrera, "Yılın Fotoğrafları" oylamasında birbirinden başarılı karelerin yer aldığını dile getirerek, "Fotoğraflar çok hoşuma gitti. Özellikle spor kategorisindeki görüntüde sanki kendimi suya atlamış gibi hissettim. Fotoğraflarda mekan ve insan bütünlüğünü çok etkileyici buldum." ifadelerini kullandı.

Diğer üretici Garcia da her kategoride çok ilginç fotoğraflar gördüğünü belirterek, "Bizim yaşadığımız bölgede yıl boyunca tek mevsim olduğu için yaşam kategorisindeki iki farklı mevsimin fotoğrafı çok ilgimi çekti. Pandemi nedeniyle ölen insanların sağlık çalışanlarında bıraktığı hüzün dolu ifade ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında stadyumda yapılan dezenfeksiyon en çok ilgimi çeken fotoğraflar oldu." değerlendirmesinde bulundu.