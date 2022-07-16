Son dakika haber | Kolombiya'da kamyon sürücüsü araçtan atladı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber | Kolombiya'da kamyon sürücüsü araçtan atladı: 1 ölü, 3 yaralı

16.07.2022 16:02

Edinilen son dakika haberine göre - Kolombiya'da kamyon sürücüsü araçtan atladı: 1 ölü, 3 yaralı Kolombiya'nın Narino eyaletinde sürücüsünün yola atladığı kamyonun karşı yönden gelen başka bir araçla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

- Kolombiya'da kamyon sürücüsü araçtan atladı: 1 ölü, 3 yaralı

BOGOTA - Kolombiya'nın Narino eyaletinde sürücüsünün yola atladığı kamyonun karşı yönden gelen başka bir araçla çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kolombiya'nın Narino eyaletindeki Pasto-Chachagui karayolunda seyir halindeki bir kamyonun freni patladı. Yerel saatle 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, kamyonun freninin tutmadığını fark eden Eiron Hernndez aracın kapısını açarak yola atladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sürücüsünün yola atladığı kamyonun karşı yönden gelen başka bir araçla virajda çarpıştığı görüldü. Pasto Karayolu Polisi, feci kazada araçtan atlayan sürücünün kafasına aldığı darbe nedeniyle hayatını kaybettiğini, kafa travması geçiren biri 13 diğeri ise 17 yaşında 2 çocuk olmak üzere toplam 3 kişinin ağır yaralandığını duyurdu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kolombiya'da kamyon sürücüsü araçtan atladı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber | Kolombiya'da kamyon sürücüsü araçtan atladı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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