Kolombiya'da kamyonun çarptığı 6 genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Kamyon sürücüsü, olay yerinde bulunan polis tarafından gözaltına alınırken, yapılan muayenede, şoförün alkollü olduğu tespit edildi.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, Santa Marta kentinde, süratli giden bir kamyon, karşıdan karşıya geçen 7 kişiye çarptı.

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