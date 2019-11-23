Son Dakika Haberleri: Kolombiya'da karakola saldırı: 3 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Kolombiya'da karakola saldırı: 3 ölü - Son Dakika

Kolombiya'da karakola saldırı: 3 ölü

6 saat önce

Kolombiya'nın güneybatısında bir karakola düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

Kolombiya'da karakola saldırı: 3 ölü, System.String[]

Kolombiya'nın güneybatısında bir karakola düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.


Kolombiya'da başlayan hükümet karşıtı protestolar sürüyor. Ülkenin güneybatısında bulunan bir karakola düzenlenen saldırıda 3 polis hayatını kaybetti, 7 polis de yaralandı. Yetkililer saldırının Ivan Duque hükümetine karşı düzenlenen protestolarla ilgili olduğunu belirtildi. Kolombiya hükümeti adına yapılan açıklamada, "Uyuşturucu kartellerini yöneten örgütler, saldırıyı düzenleyenlerin arkasında" denildi. Bazı görgü tanıkları, bir araçtan karakola birkaç silindir bombasının atıldığını ve direkt olarak polis memurlarının yatakhanelerinin hedef alındığını ifade etti.


Öte yandan, kamu düzenini ve bölge sakinlerinin güvenliğini sağlamak için Pazar gününe kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi. - BOGOTA

Kolombiya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:25 Kaynak: İHA
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