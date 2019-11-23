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- Kolombiya'da karakola saldırı: 3 ölü

6 saat önce

- Kolombiya'da karakola saldırı: 3 ölüBOGOTA - Kolombiya'nın güneybatısında bir karakola düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

- Kolombiya'da karakola saldırı: 3 ölü

BOGOTA - Kolombiya'nın güneybatısında bir karakola düzenlenen bombalı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.

Kolombiya'da başlayan hükümet karşıtı protestolar sürüyor. Ülkenin güneybatısında bulunan bir karakola düzenlenen saldırıda 3 polis hayatını kaybetti, 7 polis de yaralandı. Yetkililer saldırının Ivan Duque hükümetine karşı düzenlenen protestolarla ilgili olduğunu belirtildi. Kolombiya hükümeti adına yapılan açıklamada, "Uyuşturucu kartellerini yöneten örgütler, saldırıyı düzenleyenlerin arkasında" denildi. Bazı görgü tanıkları, bir araçtan karakola birkaç silindir bombasının atıldığını ve direkt olarak polis memurlarının yatakhanelerinin hedef alındığını ifade etti.

Öte yandan, kamu düzenini ve bölge sakinlerinin güvenliğini sağlamak için Pazar gününe kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

- Kolombiya'da karakola saldırı: 3 ölü

Kolombiya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 06:23 Kaynak: İHA
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