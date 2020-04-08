Kolombiya'da karantina günlerinde evsiz kalan Embera yerlileri - Son Dakika

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Kolombiya'da karantina günlerinde evsiz kalan Embera yerlileri
6 saat önce
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya geneline yayılmaya devam ederken, salgın nedeniyle genel karantina ilan edilen Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da Embera yerlileri yardımların kısıtlı olması nedeniyle evsiz kaldı.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya geneline yayılmaya devam ederken, salgın nedeniyle genel karantina ilan edilen Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da Embera yerlileri yardımların kısıtlı olması nedeniyle evsiz kaldı. 200'den fazla Embera yerlisi, başkent Bogota'daki parklarda toplandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:23 Kaynak: AA
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