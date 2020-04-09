Kolombiya'da karantinadaki vatandaşlara dans egzersizi - Son Dakika

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Kolombiya'da karantinadaki vatandaşlara dans egzersizi
6 saat önce
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada olan vatandaşlara, kendilerini daha iyi hissetmeleri için Kolombiya Ulusal Polis ekipleri tarafından fiziksel egzersiz yaptırıldı.
Kolombiya'nın başkenti Bogota'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantinada olan vatandaşlara, kendilerini daha iyi hissetmeleri için Kolombiya Ulusal Polis ekipleri tarafından fiziksel egzersiz yaptırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 09:47 Kaynak: AA
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