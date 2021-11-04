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Kolombiya'da kenevirin sağlık sektörü dışındaki kullanım alanları - Son Dakika

Kolombiya'da kenevirin sağlık sektörü dışındaki kullanım alanları

04.11.2021 12:20

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Fundaluva Vakfı'nın genel görüntüleri Fundaluva Vakfı kurucusu Inés Cano'nun açıklamaları Kenevir serasından detaylar Fundaluva Vakfı kurucusu Inés Cano'nun kızıyla mutlu anları İç mekandan yaşam detayları Health Provider Institute'nün genel görüntüsü Health Provider...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fundaluva Vakfı'nın genel görüntüleri

Fundaluva Vakfı kurucusu Inés Cano'nun açıklamaları

Kenevir serasından detaylar

Fundaluva Vakfı kurucusu Inés Cano'nun kızıyla mutlu anları

İç mekandan yaşam detayları

Health Provider Institute'nün genel görüntüsü

Health Provider Institute Bilimsel Direktörü Guillermo Castaño'nun açıklamaları

Health Provider Institute doktorlarından Carlos Gallo'nun açıklamaları

PRANNABIS Restoranı'nın yöneticisi Leny Restrepo'nun açıklamaları

PRANNABIS Restoranı'nın şeflerinden Leny Restrepo'nun Jorge García'nın açıklamaları Kolombiya'nın Antioquia Departmanı'nda bulunan kenevir tarlalarından elde edilen ürünler, sağlık sektörü dışındaki kullanımlarıyla da ilgi görüyor ve yetiştiricilerine gelir sağlıyor. Kolombiya hükümetinin imzaladığı ihracat kararnamesinin ardından yoğun ilgi görmeye başlayan kenevir yetiştiriciliği sayesinde üretimin çok kısa zamanda 6 katına çıkması bekleniyor.

On yedi yaşındaki epilepsi hastası Luna Valentina'nın annesi Ines Cano, kenevirden elde ettiği yağ sayesinde kızının hastalık nedeniyle ortaya çıkan nöbetlerinin azaldığını belirtti.

Health Provider Institute Bilimsel Direktörü Guillermo Castaño da, nörolojik veya kronik ağrılı hastalıkların tedavi ya da kontrolü için enstitülerinin hastalara hizmet ettiğini ifade etti.

PRANNABIS Restoranı'nın yöneticisi Leny Restrepo ise yiyecek ve içecek menülerinde kenevirden elde ettikleri malzemeleri kullandıklarını söyledi. Restoranı'nın şeflerinden Leny Restrepo da, kenevirin çok güçlü bir bitki olduğunu ve ona saygı duyduğunu vurgulayarak kenevirle yemek pişirirken bunun tamamen farklı bir deneyim olduğunu hissettiğini ifade etti. Lezzetleri en üst düzeye çıkarmak için bedensel beslenmenin yanı sıra ruhu da beslediğine inandığını söyleyen şef Restrepo, geçmişte deneyimlenen tatları canlandırdığını düşündüğünü sözlerine ekledi.

Kolombiya'da kenevirin sağlık sektörü dışındaki kullanım alanları
Kolombiya'da kenevirin sağlık sektörü dışındaki kullanım alanları
Kolombiya'da kenevirin sağlık sektörü dışındaki kullanım alanları
Kolombiya'da kenevirin sağlık sektörü dışındaki kullanım alanları

Kolombiya, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kolombiya'da kenevirin sağlık sektörü dışındaki kullanım alanları - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kolombiya'da kenevirin sağlık sektörü dışındaki kullanım alanları - Son Dakika
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