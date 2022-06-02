Kolombiya'da kömür madenindeki patlamada 14 işçi mahsur kaldı - Son Dakika
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Kolombiya'da kömür madenindeki patlamada 14 işçi mahsur kaldı

02.06.2022 06:21
Kolombiya'da kömür madenindeki patlamada 14 işçi mahsur kaldı

Kolombiya'da bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu 14 kişinin içeride mahsur kaldığı bildirildi.

Kolombiya'da bir maden ocağında meydana gelen patlama sonucu 14 kişinin içeride mahsur kaldığı bildirildi.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, Santander yönetim bölgesine bağlı El Zulia kasabasında, kaçak olduğu değerlendirilen kömür madeninde patlama yaşandı.

Ulusal Madencilik Ajansından (ANM) yapılan açıklamada, acil durum ekiplerinin madencileri arama kurtarma çalışmalarına derhal başladığı ancak 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ANM, kayıp 14 işçiye ulaşılmasının günler alabileceğini kaydetti.

Kolombiya'da kaçak maden aramalarında, güvenlik önlemlerinin yetersizliği ve denetim eksikliği nedeniyle çok sayıda ölümlü kaza meydana geliyor.

Kolombiya'da 2010'da bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 73 kişinin ölmesi "ülke tarihinin en trajik kazası" olarak kayıtlara geçmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya'da kömür madenindeki patlamada 14 işçi mahsur kaldı - Son Dakika


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